Amsterdammer (77) cel in voor maken kinderporno met Thaise meisjes

Een 77-jarige man uit Amsterdam is veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan twee voorwaardelijk, omdat hij kinderporno maakte en ontucht pleegde met vier meisjes in Thailand en de Filipijnen. De slachtoffers waren 13 en 14 jaar oud.

De man woonde sinds 2008 in Thailand en liep vorig jaar tegen de lamp toen zijn bagage na een vlucht op Schiphol werd gecontroleerd door de douane. Op zijn computer werden zo'n 1500 foto's en 39 video's met kinderporno gevonden.

Volgens de rechtbank in Zwolle hanteerde de man steeds dezelfde methode. Hij sprak de meisjes aan om samen wat te eten of bood aan te helpen met het vinden van een huis. Daarna nodigde hij hen in zijn appartement uit, maakte naaktfoto's van hen en misbruikte hen. Hij trok de meisjes over de streep door beloftes te doen of geld aan te bieden.

Armoede

Volgens de rechtbank profiteerde hij "schaamteloos" van de grote armoede van zijn slachtoffers. Ze lieten het misbruik toe, omdat de man hun betaalde en ze daarmee zichzelf of hun familie van het hoognodige konden voorzien.

De man houdt zelf vol dat hij de meisjes niet heeft aangeraakt, maar de foto's die de verdachte heeft gemaakt, bewijzen volgens de rechter het tegendeel.

Dierenseks

De politie vond daarnaast honderden foto's en filmpjes van porno met dieren op zijn computer. Uit het onderzoek bleek dat de man ook op internet zocht naar "kleine meisjes" en "seks van oude mannen met kinderen".

Voor het voorwaardelijke deel van de celstraf geldt een proeftijd van tien jaar. De man is in het verleden meerdere keren veroordeeld voor soortgelijke misdrijven en hij weigert mee te werken aan een behandeling. De rechter vindt toezicht van de reclassering noodzakelijk om herhaling te voorkomen.

De Amsterdammer moet ook een schadevergoeding betalen van 2000 euro per slachtoffer.