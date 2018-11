Burgemeester blijft erbij: Ajax-fans niet welkom in Den Haag

Ook dit voetbalseizoen zijn supporters van Ajax niet welkom bij de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Burgemeester Krikke heeft het verbod ondanks weken van intensief overleg niet opgeheven. ADO Den Haag steunt het besluit.

Volgens de burgemeester is er "buitensporig veel" politie nodig om de veiligheid van de toeschouwers te garanderen en was er bovendien bij ADO-supporters weinig animo om het verbod op te heffen. Zij zullen de wedstrijd in Amsterdam, waarvoor ook al jaren een verbod geldt op uitsupporters, ook niet bijwonen.

Overval

Al twaalf jaar zijn bij de wedstrijden tussen ADO Den Haag en Ajax geen supporters van de uitclub aanwezig. In 2006 nam toenmalig burgemeester Deetman van Den Haag dat besluit na een overval van Ajax-hooligans op het supportershonk van ADO. Acht mensen raakten toen gewond.

De huidige burgemeester Krikke wilde graag weer uitsupporters verwelkomen in het stadion. "Voetbal speel je met uit- en thuissupporters. Het is doodzonde dat dit al twaalf jaar niet zo is bij wedstrijden tussen ADO en Ajax."

Verwaarlozen

Sinds september is er overleg geweest met de politie, ADO, Ajax, de KNVB en andere betrokkenen. Daaruit kwam onder meer naar voren dat het toelaten van supporters gepaard zou gaan met het inzetten van heel veel agenten, meer dan op dit moment bij andere thuiswedstrijden van ADO nodig zijn.

Dat zou ten koste gaan van de inzet van agenten elders in de stad. "Ik kan en wil de veiligheid en de openbare orde elders in de stad niet verwaarlozen ten faveure van één voetbalwedstrijd", zegt Krikke. "Dat is aan de stad en de inwoners niet uit te leggen."

De burgemeester is van plan volgend seizoen opnieuw te kijken of het verbod kan worden opgeheven.