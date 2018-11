Grapperhaus en Wilders botsen over 'Mohammed-uitspraak' Europese Hof

PVV-leider Wilders heeft het kabinet opgeroepen afstand te nemen van een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens over de profeet Mohammed. Maar minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, die voor de vragen van Wilders naar de Tweede Kamer was gekomen, voelt daar niets voor.

Volgens Wilders is de vrijheid van meningsuiting in het geding door de uitspraak van het Europese Hof. Dat oordeelde dat een vrouw in Oostenrijk terecht was veroordeeld tot een boete vanwege haar uitspraak op een bijeenkomst dat de profeet Mohammed pedofiele neigingen had.

Volgens het Europese Hof had de Oostenrijkse rechter op de juiste gronden de vrouw een boete van 480 euro opgelegd. Het Hof noemt de boete "bescheiden" en is het eens met de Oostenrijkse rechter dat de vrouw ten onrechte Mohammed een pedofiel had genoemd, zonder te wijzen op "de historische context".

Ongeveer dezelfde uitspraak

Wilders deed vandaag in het debat met Grapperhaus ongeveer dezelfde uitspraak als de veroordeelde Oostenrijkse vrouw: "Het is toch algemeen bekend dat Mohammed een pedofiel was", zei de PVV-leider. "In de Hadith, de islamitische overleveringen, staat dat hij een 6-jarige trouwde en op haar 9de seks met haar had."

Wilders vindt de uitspraak van het Hof een inperking van de vrijheid van meningsuiting, ook voor Nederlanders. Maar Grapperhaus wil daar geen oordeel over geven.

Grapperhaus: "Het Europese hof heeft gezegd dat de nationale rechter als onafhankelijke rechter het beste over dit soort zaken kan oordelen." De minister voegde daaraan toe dat hij alle vertrouwen heeft in het Nederlandse rechtssysteem. Verder wees hij op de scheiding der machten, wat betekent dat een politicus niet op de stoel van de rechter gaat zitten.

Maatschappelijke sfeer

De uitspraak van het Europese Hof roept ook vragen op bij GroenLinks. Vooral omdat de Oostenrijkse rechter rekening hield met de maatschappelijke sfeer in Oostenrijk. En daar was het Europese Hof het mee eens. "Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat je in het ene land meer kan zeggen dan in het andere land, als daar bijvoorbeeld meer vreemdelingenhaat is", zei Kamerlid Buitenweg.

Maar ook op die conclusie wilde Grapperhaus niet inhoudelijk ingaan. Hij noemde het voorbeeld van Buitenweg een "als-dan-situatie".

Van Twitter verbannen

Volgens Denk-leider Kuzu voedt Wilders met zijn vragen haat en angst voor moslims. Grapperhaus zei dat het debat in Nederland soms hard is, maar dat mensen er altijd wel uitkomen. En als dat niet zo is, kunnen zij naar de rechter stappen.

Grapperhaus gaf ook geen oordeel over het dreigement van de Turks-islamitische Culturele Federatie (TICF) om via de rechter te proberen Wilders van Twitter te verbannen. De advocaat van de TICF dreigde gisteren in het AD met een stap naar de rechter als Twitter het account van Wilders niet opheft.