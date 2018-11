Bloemen, tranen en gebeden: nabestaanden Lion Air bezoeken rampplek

Rozenblaadjes en tranen vloeien vanaf het schip de Javazee in. Er worden kransen gelegd en er wordt gebeden. Op het dek staan geƫmotioneerde familieleden. Ze staren over de balustrade van het schip en zien hoe de motoren het water laten kolken.

Op 29 oktober stortte een passagiersvliegtuig van Lion Air in de Javazee. Nabestaanden van de passagiers en de bemanning zijn meegenomen naar de plek waar hun geliefden omkwamen. "We brengen de nabestaanden naar de reddingslocatie, zodat ze kunnen zien waar het vliegtuig is neergestort en zodat ze kunnen bidden", legt een marinecommandant uit.

Nog altijd zijn de Indonesische autoriteiten op zoek naar lichamen. Ook de tweede zwarte doos is nog niet gevonden. Een vrouw die haar man verloor heeft nog altijd de hoop dat zijn lichaam zal worden teruggevonden, "Dan kan mijn man in vrede rusten", zegt ze. Een ander bid: "God, geef de duikers de kracht en de gezondheid die ze nodig hebben om mijn kind terug te kunnen vinden."

Het afscheid in beeld.