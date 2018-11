Duikwrak in Zeeland weer open na dodelijk ongeluk

Volgend jaar kan er weer gedoken worden naar het duikwrak Le Serpent in het Grevelingenmeer. Sinds juni geldt er een negatief duikadvies, omdat in mei twee duikers bij het wrak om het leven kwamen. Ze kwamen vermoedelijk in de problemen door oriƫntatieverlies. In het troebele water raakten ze de weg kwijt.

Eigenaar Staatsbosbeheer heeft naar aanleiding van het incident gekeken naar de veiligheid en neemt maatregelen. Het voor- en achterruim worden afgesloten. Daar is het namelijk nogal donker. Ook wordt een extra duik- en begeleidingslijn door de twee grote ruimtes in het centrale deel van het wrak aangelegd.

Bij de steiger komt een informatiebord met duikregels. De overige informatie wordt weggehaald. Zo moeten de duikregels meer opvallen.

Geoefende duikers

Le Serpent is een betonnen schip van 60 meter dat sinds de jaren 20 werd gebruikt voor het vervoer van kolen. In de Tweede Wereldoorlog confisqueerde de Duitse bezetter het. Na de oorlog deed het jarenlang dienst bij een aannemer. In 2011 werd het schip afgezonken voor geoefende duikers.

Het wrak ligt op een diepte van ongeveer 28 meter in het Grevelingenmeer. Volgens Omroep Zeeland zat er tijdens het zinken meer lucht in het schip dan verwacht, waardoor het dieper kwam te liggen dan de bedoeling was.

In het meer liggen nog twee duikwrakken, de Rat op 12 meter en de Zeehond op 10 meter.