Gezondheidsrisico door straalgrit met asbest zeer klein

Werknemers en omwonenden hebben maar een zeer klein gezondheidsrisico gelopen door het gebruik van straalgrit dat was verontreinigd met asbest. Omdat het grit maar drie maanden is gebruikt, is de kans dat mensen er ziek van zijn geworden beperkt, schrijven TNO en het RIVM in een onderzoek dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Vorig jaar oktober bleek dat er straalgrit is gebruikt met asbest. Met straalgrit worden stalen of betonnen oppervlaktes ontdaan van vuil en roest. De verontreinigde partij is ongeveer drie maanden in de handel geweest.

Om te bepalen hoe groot het risico voor de gezondheid van werknemers en omwonenden was, is onderzocht hoe het grit is gebruikt, en hoeveel vezels daarbij ingeademd zouden kunnen zijn.

Grenswaarde overschreden

Daaruit bleek dat de dagelijkse grenswaarde bij sommige werknemers is overschreden. Maar door de korte periode waarin dat gebeurde, is het totale gezondheidsrisico beperkt gebleven, schrijven TNO en RIVM.

Ook omwonenden van projecten zijn blootgesteld aan het asbesthoudende straalgrit, maar volgens het onderzoek is dat risico zelfs zeer beperkt.

Toen het asbest werd gevonden, riep producent Eurogrit onderhoudsbedrijven op om het middel niet meer te gebruiken. Volgens de inspectie was het grit bij ongeveer 600 bedrijven terechtgekomen.

Veel straalwerkzaamheden werden stilgelegd, wat weer een schadepost opleverde voor de onderhoudsbedrijven.