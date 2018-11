Warmterecord voor 6 november gesneuveld, temperatuur loopt nog op

Opnieuw is er een landelijk datumrecord. In De Bilt werd vanmiddag om 12.10 uur 17,1 graden gemeten en daarmee is het de warmste 6 november ooit.

De temperatuur loopt waarschijnlijk vanmiddag nog verder op. Plaatselijk kan het 20 graden worden. Daarmee bestaat de kans dat in Maastricht ook het datumrecord van 20,4 graden uit 1955 sneuvelt.

Als het vandaag echt 20 graden wordt, is dat overigens ook pas de zevende keer in november sinds het begin van de metingen in 1901. Normaal is het rond deze tijd van het jaar 10 of 11 graden.

Blijft nog even zacht

Morgen is het met 15 graden ook nog zacht en donderdag en vrijdag wordt het zo'n 13 graden. In het weekend daalt de temperatuur nog een graadje verder naar zo'n 12 graden en is er een grotere kans op regen.