Kamasutrabeurs keert terug: 'We kregen honderden mails'

De Kamasutrabeurs keert terug. Vorig jaar werd besloten te stoppen met het erotische evenement in de Jaarbeurs in Utrecht, maar volgens de organisatoren zijn er veel mensen die de beurs missen. Het evenement is eind maart. De organisatie hoopt in Utrecht op 15.000 bezoekers.

Een woordvoerder zegt dat het geen publiciteitsstunt was om aan te kondigen dat de Kamasutrabeurs stopt. "We dachten echt dat de rek eruit was." Onder meer het internet had het evenement de das om gedaan, zegt ze.

"Maar daarna ontvingen we honderden mails van mensen die zeiden geen andere beurs te vinden waar ze dezelfde ervaringen kunnen opdoen. We hebben overlegd en besloten het evenement nieuw leven in te blazen."

Smaakmakers

De Kamasutrabeurs is van 29 tot en met 31 maart. "We houden erin waar we altijd goed in waren: de attracties, waaronder het Swingerscafé en de Ladies Club. Dat is wat de mensen missen." Op de beurs zal ook een 'erotisch doolhof' zijn en er worden seksrobots tentoongesteld waar bezoekers naar mogen kijken, meldt RTV Utrecht.