Dode gevonden in ingestorte panden Marseille, zoeken gaat door

Reddingswerkers hebben een dag na het instorten van drie panden in Marseille het stoffelijk overschot van een man gevonden. Naar vijf tot zeven vermisten wordt nog gezocht.

Een van de panden was onbewoonbaar verklaard, in de andere waren negen van de tien appartementen bewoond. Vijf bewoners worden vermist. Op het moment van de instorting, gistermorgen rond 09.00 uur, waren er mogelijk drie mensen op bezoek. Het derde pand stortte gistermiddag gedeeltelijk in.