Politie vindt voor twee ton aan nepmerkkleding in loods en bestelbus

De politie heeft in een onderzoek naar de handel in nepmerkkleding zes mannen aangehouden. In een bestelbus en in een pand op een bedrijventerrein in Utrecht werden kleren in beslag genomen met een geschatte waarde van 200.000 euro.

Zaterdag controleerden agenten een bestelbus in Leidsche Rijn. De chauffeur, die kleren vervoerde, had geen pakbonnen, vervoersbewijzen of andere documenten. Hij en zijn bijrijder werden aangehouden. Een deskundige stelde later vast dat de verdachten nepmerkkleding bij zich hadden.

Telefoons, geld en een auto

Een dag later werd bij een opslagloods op een bedrijventerrein in Utrecht ook een man aangehouden die nepkleding had liggen. De spullen zijn in beslag genomen, en daarnaast nog telefoons, geld en een auto, meldt RTV Utrecht.

Bij de man thuis werden later nog drie verdachten aangehouden die met nepmerkkleding in de weer waren.

Alle merkhouders, zoals Phillipp Plein, Dolce & Gabanna en Dsquared doen aangifte. De spullen kunnen in sommige gevallen, door gebruik van verkeerde lijm of verfsoorten, ook schadelijk zijn voor de gezondheid, waarschuwt de politie.