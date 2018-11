94-jarige SS-kampbewaker voor Duitse rechter

In de Duitse stad Münster is het proces begonnen tegen een 94-jarige voormalige SS'er. Johann Rehbogen was van juni 1942 tot september 1944 bewaker in concentratiekamp Stutthof bij Danzig, het huidige Gdansk, waar 65.000 mensen werden vermoord.

De aanklagers hebben geen bewijs dat Rehbogen bij een concreet misdrijf betrokken was. Het feit alleen dat hij bewaker was, maakt hem in hun ogen medeplichtig aan moord. "Bewakers wisten wat er in het kamp gebeurde. Het vergassen van gevangenen en het verbranden van hun lijken kon niet verborgen blijven", zei een van de aanklagers tegen de WDR.

Rehbogen geeft toe dat bij bewaker was, maar zegt dat hij niet op de hoogte was van de vergassingen en van de executies en martelingen die in het kamp plaatsvonden. Dat gevangenen voor zijn ogen door honger en ziekten crepeerden vond hij shockerend.