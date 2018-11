Fleetwood Mac sluit vijftigste editie Pinkpop af

Fleetwood Mac sluit volgend jaar de vijftigste editie van Pinkpop af. Dat bevestigt de organisatie na een bericht in De Limburger. Pinkpop is volgend jaar op 8, 9 en 10 juni in Landgraaf.

Fleetwood Mac is de eerste naam die officieel door Pinkpop naar buiten wordt gebracht. De band is bezig met een tournee door Canada en de Verenigde Staten en komt rond Pinkpop naar Europa voor een paar concerten.

Gitarist, zanger en schrijver van vele hits Lindsey Buckingham doet niet mee. Hij werd eerder dit jaar uit de band gezet. Buckingham is vervangen door Neil Finn van Crowded House en Mike Campbell van The Heartbreakers, de band van wijlen Tom Petty.

Eerder ook al op Pinkpop

Het is niet de eerste keer dat Fleetwood Mac op Pinkpop speelt. De band, die toen nog voornamelijk blues speelde, was in 1971 ook op het festival. Albatross is een van de bekendste nummers uit die periode.

De band werd opgericht in 1967 en heeft meer dan honderd miljoen platen verkocht. Wereldwijd werden enorme successen behaald met hits als Go your own way, Don't stop,Dreams,Tusk, Big love en Everywhere.

Mogelijk duurt Pinkpop volgend jaar vier in plaats van drie dagen vanwege de jubileumeditie, maar daar wordt pas een beslissing over genomen als er een geschikte hoofdact wordt gevonden.