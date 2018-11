NS test snellere verbinding tussen Amsterdam en Groningen

De NS doet volgend jaar een proef met een extra snelle intercitytrein op het traject Amsterdam-Groningen.

Als de proef slaagt, worden de extra snelle treinen mogelijk in 2021 in de dienstregeling opgenomen. "Bijvoorbeeld twee keer per uur als spitstrein", zegt de NS. Dat zal niet ten koste gaan van intercity's die nu tussen de twee steden rijden.

De testtrein rijdt tussen Lelystad en Zwolle, waar nu 140 kilometer per uur wordt gereden, 160 kilometer per uur. De stations Lelystad en Assen worden overgeslagen. De reistijd van ruim twee uur wordt daardoor een kwartier korter.

De NS wil met de proef onderzoeken wat er nodig is om de treinen sneller te laten rijden: op het gebied van treintechniek, infrastructuur en in de dienstregeling.