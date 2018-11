'MC IJsselmeerziekenhuizen hield vast aan niet vergoed kankermedicijn'

De IJsselmeerziekenhuizen zijn anderhalf jaar lang kankermedicijnen in Duitsland blijven kopen, terwijl die niet vergoed werden door zorgverzekeraars. Die handelwijze heeft het ziekenhuis miljoenen gekost, schrijft onderzoekscollectief Follow the Money. Waarom het ziekenhuis de dure, niet vergoede medicijnen bleef kopen, is onduidelijk. Het bestuur wilde volgens Follow the Money niet reageren.

De IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk gingen op 25 oktober failliet. Het tekort bedroeg 4,5 miljoen euro, ongeveer het bedrag dat ze volgens Follow the Money door eigen toedoen zijn misgelopen door de medicijnen, infuuszakken met chemotherapie, in Duitsland te blijven kopen.

Het ziekenhuis kocht de medicijnen, de zogenoemde cytostatica, sinds 2015 bij het Duitse Zytoservice. Maar de middelen werden vanaf 1 januari vorig jaar alleen nog maar vergoed als die waren gekocht in Nederland. Desondanks besloot het bestuur van de IJsselmeerziekenhuizen de medicijnen toch van over de grens te blijven halen. De bestuurders wisten dat de medicijnen niet werden vergoed: dat blijkt volgens Follow the Money uit het feit dat de IJsselmeerziekenhuizen geen declaraties naar de zorgverzekeraars stuurden.

Drie miljoen euro

Dat heeft de financieel zwakke IJsselmeerziekenhuizen in ieder geval drie miljoen euro gekost. Verzekeraar Zilveren Kruis had dat bedrag voorgeschoten voor de aankoop van de chemotherapie, maar vorderde het terug toen bleek dat niet aan de voorwaarden was voldaan. Volgens Follow the Money is het waarschijnlijk dat het ziekenhuis nog eens twee miljoen euro is misgelopen bij andere zorgverzekeraars.

Een poging om in de loop van 2017 afspraken te maken met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zilveren Kruis om de Duitse medicijnen toch vergoed te krijgen, mislukte. Maar daarna bleven de IJsselmeerziekenhuizen de Duitse medicijnen toch afnemen. Na 1 mei van dit jaar kochten de IJsselmeerziekenhuizen de infuuszakken bij een ander Nederlands ziekenhuis en werden de medicijnen dus ook weer vergoed.

Geen succes

De NZa is opnieuw gevraagd om een regeling te treffen, maar het is onduidelijk of die er komt. Daarvoor moet in ieder geval worden vastgesteld dat de Duitse chemotherapieproducten identiek zijn aan de medicijnen die op de Nederlandse markt zijn toegestaan. Daarnaast is het ook nog zo dat de Duitse medicijnen duurder zijn dan de in Nederland gemaakte varianten.

Volgens Follow the Money hebben bestuurders Loek Winter en Tim Roldaan met hun Duitse leverancier de bv Zytoservice Nederland opgericht. Het idee was om de infuuszakken aan andere Nederlandse ziekenhuizen te leveren, maar dat werd geen succes.