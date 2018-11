Voor of tegen Trump: that’s the question in Michigan

Twee vrouwen van midden 30, beiden nieuw in de politiek, voeren campagne om het 11e district van Michigan in het Huis van Afgevaardigden te gaan vertegenwoordigen. De Republikeinse Lena Epstein is een fanatieke aanhanger van president Trump. Ze voerde campagne voor hem bij de presidentsverkiezingen in 2016.

Epstein is pro-wapens, anti-abortus en ze gelooft niet in klimaatverandering. De Democratische kandidaat Haley Stevens werkte voor oud-president Obama. Ze is tegen wapens en voor het recht om abortus te kiezen. Zij wil in Washington juist zoveel mogelijk het beleid van Trump dwarsbomen.

Dit district, ten noorden van Detroit, is een van de plekken waar de Democraten hopen dat ze een zetel in het Huis van Afgevaardigden kunnen veroveren op de Republikeinen, om daar uiteindelijk een meerderheid te krijgen. Haley Stevens: "De laatste keer dat in dit kiesdistrict een Democraat werd gekozen, was nog voor de eerste maanlanding in 1969. We kunnen geschiedenis schrijven. Veel kiezers zijn gefrustreerd omdat de Republikeinen nu zoveel macht hebben in Washington. Trump moet beteugeld worden."