Keten van EU-burgers in Londen: 'We zijn wisselgeld in brexit-gesprekken'

De belofte onlangs van premier May dat ze zelfs in dat scenario zal zorgen dat er niets zal veranderen voor deze groep, is voor de demonstranten veel te weinig. "We zijn nog altijd wisselgeld in de onderhandelingen, terwijl we het hier wel over mensen hebben", zegt Tanja Bueltmann, een Duitse hoogleraar die al 9 jaar in Groot-Brittannië woont. "May heeft die belofte alleen op tv uitgesproken, dat is niet juridisch bindend. We willen een keiharde garantie."

In de menselijke keten staan Italianen, Duitsers, Nederlanders, Oostenrijkers en Belgen. Velen dragen een blauwe baret met de gele, Europese sterren. "Ik woon hier nu 17 jaar", zegt de Vlaamse Vanessa. "Ik wil graag weten wat er voor mij gaat veranderen, wat er voor mijn werkgever gaat veranderen." Ze heeft overwogen terug te verhuizen naar België, maar besloten daar voorlopig van af te zien. "Ik wil dat het mijn eigen keuze is en niet die van de brexit. Daarnaast zal het heel moeilijk worden om weer te aarden in België na zoveel jaar."