In een wasstraat in Haarlem is vanmiddag een auto door de achterwand heen geschoten. De bestuurder bleef ongedeerd.

Het ongeluk gebeurde rond 17.30 uur. De wasstraat is flink beschadigd. Een getuige zegt tegen NH Nieuws dat er sprake is van instortingsgevaar. De hulpdiensten onderzoeken of dat zo is.

Waardoor de automobilist de controle over het voertuig verloor, is niet bekend.