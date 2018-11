Celstraf en vrijspraak voor pgb-fraude door stel uit Paterswolde

Een 56-jarige vrouw uit Paterswolde is voor pgb-fraude veroordeeld tot twaalf maanden cel, waarvan negen maanden voorwaardelijk. Haar man, tevens mede-bestuurder van de stichting Buitenbeentje, is vrijgesproken.

De vrouw vervalste formulieren, waardoor de stichting ten onrechte veel meer pgb-geld ontving. Dat ging niet naar zorg, maar werd gebruikt voor andere uitgaven. Zo kocht de vrouw bijvoorbeeld wasmachines, fietsen, abonnementen op een dierentuin en vakanties voor cliënten. Het Openbaar Ministerie zei tijdens de behandeling van de zaak dat de stichting voor Sinterklaas speelde.

Dat de cliënten meeprofiteerden, neemt volgens de rechtbank niet weg dat er sprake is van fraude. Naast de gevangenisstraf, moet de vrouw ruim 850.000 euro terugbetalen. Ze mag vijf jaar lang niet meer in de zorg werken, meldt RTV Drenthe.

Haar 62-jarige echtgenoot is vrijgesproken. Hij had volgens de rechtbank alleen een formele rol als bestuurder van de stichting. Uit het dossier is niet gebleken dat hij betrokken was bij de pgb-fraude.