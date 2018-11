Archief Toonder Studio's geschonken aan Eye en Literatuurmuseum

Het archief van de studio van striptekenaar Marten Toonder is geschonken aan het Literatuurmuseum in Den Haag en het Eye Filmmuseum in Amsterdam. De kleindochter van Toonder heeft besloten het grootste deel van het archief onder te brengen bij het Literatuurmuseum. Al het materiaal van de Bommelfilm Als je begrijpt wat ik bedoel komt in handen van Eye.

Het archief omvat ruim 25.000 stripstroken van de Toonderseries Panda, Kappie en Koning Hollewijn, en 20.000 originele stroken van andere strips die Marten Toonder (1912-2005) en andere tekenaars in de studio hebben gemaakt. De schenking wordt aangevuld met schetsen, losse illustraties, reclamemateriaal en correspondentie van Toonder.

Tom Poes

Directeur Meinderts van het Literatuurmuseum zegt in een reactie: "De collectie is een prachtige aanvulling op het persoonlijk archief van Toonder, dat we reeds in beheer hebben. Met dit archief erbij kan met recht gesteld worden dat ons museum de schatkamer is van Toonders kunstenaarschap."

In 2010 ontving het Haagse museum, toen nog Letterkundig Museum, al zo'n 10.000 originele tekeningen van Tom Poes, samen met Olivier B. Bommel het bekendste Toonder-personage. Ook de originele tekeningen van de pockets van Ollie B. Bommel bevonden zich al in Den Haag.

Filmmateriaal

Eye krijgt met het archiefmateriaal van Als je begrijpt wat ik bedoel (1983) meer dan 1000 filmcels (een strook met enkele filmbeeldjes), honderden potloodschetsen en een groot aantal storyboards.

Milou Toonder zegt het van groot belang te vinden de collectie van de studio van haar grootvader bij elkaar te houden en beschikbaar te stellen voor onderzoekers.