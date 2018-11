Beenprothese paralympisch snowboarder gestolen uit auto

Het kunstbeen van paralympisch snowboarder Merijn Koek is gestolen. De prothese werd dit weekend meegenomen bij een autokraak in Utrecht.

Koek mist sinds zijn geboorte allebei zijn onderarmen en zijn rechteronderbeen. Bij het snowboarden gebruikt hij een op maat gemaakte beenprothese. Hij wist zich te kwalificeren voor de Paralympische Spelen in 2014 in Sotsji.

Op maat gemaakt

Vanochtend werd Koek wakker gebeld met de mededeling dat er was ingebroken in zijn auto. "Dus ik ben gaan kijken wat er uit was gehaald. En mijn volledige snowboardtas met inhoud was weg, waaronder mijn persoonlijke snowboard-beenprothese", zegt hij tegen RTV Utrecht.

Het kunstbeen is op maat gemaakt en daarom voor anderen compleet nutteloos, zegt Koek. "De stomp van mijn been is een unieke vorm. Die heeft niemand anders in de wereld." De gestolen prothese is ook nog eens gloednieuw. Hij had het kunstbeen pas sinds kort.

Kinderen met beperking

Koek baalt behoorlijk van de diefstal. "Deze prothese is heel belangrijk voor mij. Ik snowboard er elke week mee om kinderen les te geven. Dat zijn kinderen die ook een lichamelijke beperking hebben. Ik probeer ze dan te motiveren om weer goed in het leven te staan, zoals ik sta en stond. Maar nu twijfel ik een beetje aan de maatschappij, dat ze dit soort dingen meenemen."

De atleet heeft aangifte gedaan bij de politie en de verzekering ingeschakeld. Maar hij hoopt eigenlijk dat de prothese op miraculeuze wijze terugkeert. "Iedereen op de uitkijk of ze een been vinden! En hopelijk komt ie terecht."