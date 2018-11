Nog een aangifte tegen verdachte dodelijke steekpartij Breda

De man die vastzit vanwege een dodelijke steekpartij in Breda heeft kort daarvoor mogelijk iemand anders met zijn vuist in het gezicht geslagen. Een jongen van 18 heeft aangifte gedaan van mishandeling.

De tiener liep zaterdagnacht op de Nieuwe Prinsenkade in Breda toen de 36-jarige verdachte klaarblijkelijk met opzet tegen hem aan liep. Toen de 18-jarige zich omdraaide kreeg hij direct een vuistslag tegen zijn hoofd.

De verdachte liep daarna door en stak vrijwel direct een man van 23 uit Dordrecht neer. Die overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Geen van beide slachtoffers kende de dader en de slachtoffers kenden ook elkaar niet, al komen zij allebei uit Dordrecht. De politie denkt niet aan een persoonsverwisseling, gezien de korte tijd die er tussen beide incidenten zat.

Taxistandplaats

De mishandeling en de steekpartij vonden plaats even voor 04.00 uur in de nacht bij de taxistandplaats waar veel mensen van buiten Breda op zoek gaan naar vervoer naar huis.

De dader verstopte zich na de steekpartij in de buurt van een parkeergarage. Dankzij een alerte getuige kon de politie hem daar aanhouden. Hij wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De politie kan nog niets zeggen over een mogelijk motief van de verdachte, of hij een bekende is van de politie en of hij die nacht onder invloed van alcohol of drugs was.

De omgekomen man was eerste-elftalspeler van de voetbalclub DFC Dordrecht. De club heeft op zijn website geschokt en vol onbegrip gereageerd en heeft alle activiteiten tot en met komend weekend geschrapt.