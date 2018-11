Rijkswaterstaat haalt 'Formule 1-spandoek' bij Assen weg

Rijkswaterstaat heeft vanwege de veiligheid een groot spandoek verwijderd dat bij de afslag Assen-Zuid boven de A28 hing. Het doek was opgehangen door ondernemers uit het noorden die willen dat de Formule-1 naar Assen komt. Er stond op: "Circuit Zandvoort - Hoofdingang - TT Circuit Assen".

Afgelopen vrijdag liet prins Bernhard van Oranje, eigenaar van het circuit in Zandvoort, weten dat hij een aanbod heeft gekregen van de eigenaar van de Formule 1 om in Noord-Holland een grand prix te organiseren. Dat werd toen tegengesproken door de eigenaren van het circuit in Assen, beide partijen zouden nog in de race zijn.

De initiatiefnemers van het spandoek vinden dat alleen het TT Circuit in Assen geschikt is voor Formule 1. "Assen is zowel voor motoren als voor Formule 1-auto's een geweldige baan en behoeft nauwelijks aanpassingen", zegt een ondernemer bij RTV Drenthe.

Rijkswaterstaat kan de actie niet waarderen en haalde het spandoek weg. "Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan", zegt een woordvoerder. "Bovendien mag het gewoon niet." Volgens de dienst kan het verkeer door het spandoek afgeleid worden of kan het doek naar beneden vallen.