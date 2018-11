Podcast De Dag: hoe cultfiguur El Chapo ten val kwam

Hij wordt weliswaar El Chapo genoemd, Spaans voor 'het kleintje', maar de Mexicaan Joaquín Guzmán behoort toch zeker tot de grootste en meest beruchte drugsbazen ter wereld. Vandaag begint in New York een monsterproces tegen de crimineel, die in eigen land een zekere cultstatus geniet. Volgens NOS-buitenlandredacteur Eline de Zeeuw is het goed om te beseffen dat er achter die mythologie enorme misdaad schuilgaat. Zij sprak met zijn advocaat, biograaf en de undercoveragent die hem arresteerde.

Ook spreken we met Femke Gresnigt, arts op de spoedeisende hulp bij het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam. Zij maakt zich grote zorgen over de toename van ghb-vergiftigingen. Ze vertelt in podcast De Dag openhartig over haar ervaringen.