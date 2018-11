Lid maffia gijzelt medewerkers Italiaans postkantoor

Een lid van de maffia heeft in de Italiaanse stad Reggio Emilia vijf medewerkers van een postkantoor gegijzeld. De man werd vorige week door de rechtbank in Reggio Emilia bij verstek veroordeeld tot een celstraf van 19 jaar.

Vandaag drong hij met een mes een postkantoor binnen. "Ik vermoord jullie allemaal", zou hij hebben geroepen. Daarna nam hij vijf medewerkers in gijzeling, onder wie de directeur. De klanten liet hij gaan.

Na een uur mocht ook een vrouwelijke gijzelaar het pand verlaten. Eenmaal buiten viel ze flauw en werd ze door hulpverleners weer op de been geholpen.

Salvini

De politie heeft contact met de man gelegd. Hij zou om een gesprek met minister Salvini van Binnenlandse Zaken hebben gevraagd.

De gijzelnemer is lid van de 'Ndrangheta, de maffia in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. In een proces over activiteiten van de 'Ndrangheta in Reggio Emilia, kwam de rechtbank vorige week tot 118 veroordelingen. De gijzelnemer was er daar één van.