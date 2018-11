'Maak Nederland centrum van onderzoek naar stijging zeespiegel'

Minder vliegen

Peter Kuipers Munneke uit zich in het boek over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Om de uitstoot te verminderen zou er minder gevlogen moeten worden, zegt hij. Om dat te bereiken zouden tickets duurder moeten worden.

Daarmee is vliegen straks niet meer voor iedereen weggelegd, erkent hij in het boek: "We moeten niet vergeten dat zoals het nu is een afwijking is ten opzichte van hoe het altijd geweest is. Om een voorbeeld te geven: ik heb voor het eerst in een vliegtuig gezeten toen ik zeventien was. Dat was heel bijzonder."

"Mijn kinderen, dat geef ik eerlijk toe, hebben al best vaak in een vliegtuig gezeten en die zijn vijf en zeven. Ik denk wel dat iedereen natuurlijk enorm gaat steigeren als dat gaat gebeuren. Maar het is een kwestie van wennen."

CO2-prijs op alle producten

Kuipers Munneke en Hiemstra pleiten in het boek voor een CO2-prijs op alle producten. Waardoor alles waar CO2 bij vrijkomt duurder wordt, en alle duurzame alternatieven goedkoper.

"Er moeten wel wat regelingen aan toegevoegd worden, want je kunt niet iedereen laten betalen. Ik denk dat er een soort fonds moet komen, waarin de opbrengsten terechtkomen en waar maatregelen uit betaald kunnen worden. Dat kun je natuurlijk niet als Nederland alleen doen. Je zult het moeten beperken, omdat je anders de Nederlandse economie de nek omdraait. Maar je kunt wel op kleine schaal beginnen en het daarna in internationaal verband gaan uitbreiden."

Het pleidooi is opvallend, want in de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord gaat het nu alleen nog om een CO2-prijs voor de energiesector en de industrie.