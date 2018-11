Vier jaar cel voor doorrijder ongeluk zebrapad Breda

De man die vorig jaar op een zebrapad in Breda met hoge snelheid een voetganger schepte en daarna doorreed, moet vier jaar de cel in. Bij de aanrijding raakte een man van 34 uit Breda zwaargewond. Het OM had vijf jaar geëist.

Volgens de rechtbank in Breda is de automobilist schuldig aan poging tot doodslag. Ook is er genoeg bewijs dat de man (24) na het ongeluk is doorgereden. Omroep Brabant schrijft dat hij ook vijf jaar lang geen motorvoertuigen mag besturen.

Het ongeluk gebeurde in de nacht van 28 op 29 oktober 2017. De man die op het zebrapad werd geschept, kwam meters verderop het asfalt terecht. Het slachtoffer raakte door het ongeluk blind aan een oog en liep hersenschade op.