Tienduizenden mensen wonen op vakantieparken

Tienduizenden mensen wonen in vakantiehuisjes op Nederlandse recreatieparken, blijkt uit cijfers van adviesbureau ZKA waar het Financieel Dagblad over schrijft.

Er is al jaren gedoe over wonen op vakantieparken. Vakantieparken waar mensen permanent wonen zouden verloederen of een broedplaats van criminelen worden. Veel gemeenten willen dat vakantiehuizen uitsluitend voor recreatie worden gebruikt.

Nu is voor het eerst in kaart gebracht hoeveel vakantiehuisjes er als woonruimte worden gebruikt. Zo'n 32.000 huisjes op ongeveer 900 Nederlandse parken worden verhuurd voor permanente of tijdelijke bewoning, schat ZKA. Daarin wonen bijvoorbeeld arbeidsmigranten of mensen die na een echtscheiding onderdak zoeken.

160.000 bedden

"Het gaat in totaal om ongeveer 160.000 bedden", zegt Merlijn Pietersma van het adviesbureau. Maar om hoeveel mensen het precies gaat, kan het bureau niet zeggen, want een huisje hoeft niet altijd vol te zitten. "Maar het gaat zeker om tienduizenden mensen."

Recron, een belangenvereniging voor recreatiebedrijven, denkt dat er nog veel meer vakantie-accommodaties gebruikt worden voor bewoning. "Je hebt natuurlijk ook nog stacaravans en chalets die niet in deze berekening zijn meegenomen", zegt een woordvoerder. Het gaat dan om accommodaties op zogenaamde jaarplaatscampings als Fort Oranje.

Niet vitaal

Permanente bewoning van vakantiehuizen komt vooral voor op zogenaamde niet-vitale vakantieparken. Dat zijn parken die geen toekomstperspectief hebben of waar de kwaliteit laag is. Ruim een derde van de Nederlandse vakantieparken is niet vitaal, zegt ZKA.

Op 60 procent van die parken komt permanente of tijdelijke bewoning voor. "Het zijn misschien geen recreatieplekken meer, maar ze voldoen nog wel aan de maatschappelijke behoefte van huisvesting", zegt Pietersma.

Eind deze maand is er een top over vakantieparken, zegt een woordvoerder van Binnenlandse Zaken tegen het Financieel Dagblad.