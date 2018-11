Ramptoestel Lion Air had defecte snelheidssensoren, blijkt uit zwarte doos

De snelheidssensoren van het het ramptoestel van Lion Air dat vorige week neerstortte in de Javazee, waren al vier vluchten lang defect. Dat heeft de Indonesische Commissie voor Transportveiligheid gezegd tijdens een bijeenkomst met nabestaanden. De commissie baseert zich op gegevens van de zwarte doos. Of Lion Air voor de crash al van dat defect op de hoogte was, is onbekend.

Bij de vliegtuigramp van 29 oktober kwamen alle 189 inzittenden om het leven. Volgens de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air was het toestel, een Boeing 737 MAX, net in augustus in gebruik genomen.

Gegevens uit de zwarte doos tonen een grillig patroon van snelheids- en hoogteverschillen aan tijdens de rampvlucht. Passagiers die in hetzelfde toestel de avond tevoren vanuit Bali naar Jakarta waren gevlogen, meldden ook al dat het toestel enkele keren snel hoogte verloor en dan weer naar boven klom, afremde en weer hoogte verloor.

De veiligheidscommissie heeft Boeing op de hoogte gesteld van de problemen met de snelheidssensoren, zodat andere toestellen van hetzelfde type hierop gecheckt kunnen worden. Boeing heeft hier nog niet op gereageerd. In totaal heeft de Amerikaanse vliegtuigbouwer wereldwijd 219 737 MAX-toestellen verkocht.

Volledig intact in zee gestort

De commissie maakte ook bekend dat het toestel volledig intact, met draaiende motoren en met hoge snelheid in zee is gestort. Dat hebben onderzoekers geconcludeerd uit de wrakstukken van het toestel die inmiddels zijn geborgen.

De nabestaanden richtten zich tijdens de bijeenkomst woedend tegen een mede-oprichter van de vliegmaatschappij. Volgens de familieleden van de slachtoffers heeft Lion Air nooit contact met hen gezocht na de crash.

Indonesische media melden dat 1324 man bezig zijn om te zoeken naar de romp van het toestel op de zeebodem waarin zich naar verwachting nog tientallen lichamen van passagiers bevinden. Er zijn inmiddels 140 lijkzakken met stoffelijke resten aan land gebracht. Forensische experts hebben veertien slachtoffers kunnen identificeren.

Ook wordt er nog steeds gezocht naar de cockpitvoicerecorder, een tweede zwarte doos, waarop de gesprekken in de cockpit zijn terug te horen.