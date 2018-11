De Grote Oorlog is 100 jaar voorbij, hoe beleefde Nederland het einde?

Het harde nieuws deed er honderd jaar geleden wat langer over voordat het de rest van de wereld bereikte. De Telegraaf citeert correspondenten van buitenlandse kranten, die schrijven dat er eind oktober in Praag speciale kranten werden uitgedeeld met het nieuws dat Oostenrijk-Hongarije onvoorwaardelijk had gecapituleerd. "De volksmassa's geraakten in een bovenmatig verheugde stemming en overal hoorde men vrede, vrede, vrede."

De verslaggever had ook nog gehoord dat er tegen soldaten werd geroepen dat ze naar huis konden gaan. De socialistische krant De Tribune, te koop voor 4 cent, is minder prozaïsch en heeft het over de ontbinding van de Donau-monarchie. De kranten schrijven verder over de wapenstilstand die het Ottomaanse rijk heeft gesloten met de geallieerden. Op het Britse slagschip Agamemnon in de Egeïsche Zee vindt de overgave plaats.

Granaten huilen door de lucht

Maar niet overal is de oorlog voorbij. In Vlissingen worden in de vroege ochtend van 1 november hevige knallen gehoord. In de buurt van Gent zijn de Belgen begonnen aan een nieuw offensief tegen de Duitsers, dat gepaard gaat met artillerievuur. "Terwijl een grauwe mist over het landschap hing en de regen voortdurend van den hemel goot, huilden de granaten van de geallieerden door de lucht", zo schrijft de verslaggever van De Telegraaf in de krant.

Het is het slotoffensief van de oorlog, maar in die laatste dagen worden er nog flinke verliezen geleden. Enkele dagen voordat ze in Vlissingen de oorlog konden horen, was er ook al een aanval van het Belgische leger, maar de Duitsers slaan die af. Met grote verliezen aan Belgische kant, meer dan 500 soldaten komen om het leven.