Britse leger zet deur verder open voor Gemenebest-rekruten

De Britse strijdkrachten hebben een tekort aan technici, piloten en veiligheidsanalisten. Oorzaken zijn de vergrijzing, het ruime aanbod van banen in de burgermaatschappij en de toename van overgewicht onder de jeugd, waardoor er minder kandidaten door de selectie komen.

Ook het groter wordende aandeel van minderheden in de Britse jeugd is een factor. Britten met een niet-witte achtergrond zijn traditioneel minder geïnteresseerd in een baan bij de strijdkrachten.

Het Gemenebest telt 53 landen. Het bestaat uit landen van het Verenigd Koninkrijk en landen die sterke culturele en historische banden met het VK hebben, zoals voormalige Britse koloni├źn.