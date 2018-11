Meer pakketten, minder post en duurdere postzegel

Het is een eentonig verhaal bij PostNL. Elk kwartaal groeit het aantal pakketten en slinkt de gewone geadresseerde post. Internetwinkelen stuwde het aanbod van de pakjes met 20 procent, het aantal brieven en kaarten daalde met bijna 12 procent. De omzet van het postbedrijf kwam uit op 638 miljoen euro, een stijging met iets meer dan een procent. De winst daalde van 25 naar 19 miljoen euro.

De dalende postvolumes leiden opnieuw tot duurdere postzegels. Het frankeren van een brief in Nederland kost vanaf januari 0,87 euro, vier cent meer dan nu. Dat is een stijging van vijf procent. De postzegel voor een brief naar het buitenland gaat van 1,40 naar 1,45 euro. In juli gaf de posttoezichthouder ACM al toestemming aan PostNL om de zegelprijs met maximaal 14 procent te verhogen. Door de duurdere postzegel en met kostenbesparingen wil PostNL het verlies bij de post opvangen.

"49 procent van onze omzet komt nu uit de e-commerce", zegt PostNl-bestuursvoorzitter Herna Verhagen. "We hebben drie nieuwe pakketsorteercentra geopend, op tijd voor het piekseizoen. De nieuwste locatie in Amsterdam biedt werk aan 400 mensen." PostNL heeft in totaal 22 pakkettensorteercentra in Nederland en zes in Belgiƫ.

Marktmacht

Vorig jaar legde de ACM het Aanmerkelijke Marktmacht-besluit (AMM) op aan PostNL. Dat betekent dat het bedrijf zijn netwerk voor zakelijke post moet openstellen voor concurrenten. Post van regionale concurrenten moet door PostNL worden gesorteerd en bezorgd tegen een door de ACM opgelegd kostendekkend tarief, met een klein beetje rendement voor PostNL. De maatregel zou PostNL 50 tot 70 miljoen euro kosten.

In september heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) echter een streep gehaald door dit besluit en vervallen de verplichtingen van PostNL aan andere postvervoerders. Alle postvervoerders zoals Sandd en Van Straaten Post krijgen nu toegang tot het netwerk tegen PostNL-voorwaarden en tarieven.

De impact van de ACM-maatregelen raamt PostNL nu op 40 tot 45 miljoen euro. De verrekening met postvervoerders over de voorbije periode augustus 2017 tot januari 2019 levert PostNL naar verwachting ongeveer 7,5 miljoen euro op.