Backpackers mogen langer in Australië blijven, visaregels versoepeld

Het wordt voor backpackers gemakkelijker om langer in Australië te verblijven. Het land versoepelt de visaregels voor werkvakanties, waardoor backpackers tot een jaar langer in het land kunnen verblijven.

Nu mogen backpackers met een werkvakantievisum maximaal een jaar in Australië zijn en maken ze kans op hernieuwing van dat visum als ze drie maanden werken in een regio waar vraag naar personeel is.

Versoepeling visaregels

Onder de nieuwe regels kan dat visum voor de tweede keer met een jaar worden verlengd. Dan moeten ze in hun tweede visumjaar wel zes maanden hebben gewerkt, meldt de Australische tak van Business Insider.

Ook worden backpackers vrijer in hun keuze voor de regio waarin ze willen werken en hoeven ze na een half jaar niet meer verplicht te vertrekken bij hun werkgever.

De Australische premier Scott Morrison kondigde in Australische media de versoepeling van de visaregels aan, die in juli volgend jaar moet ingaan.

Personeelsvraag

Hij neemt de maatregelen vanwege de toenemende vraag naar personeel op het Australische platteland. Backpackers werken in Australië vaak als fruitplukkers.

Morrison: "Mijn prioriteit is dat Australiërs onze vacatures vervullen. Maar als dat niet mogelijk is, moeten we er wel voor zorgen dat onze boeren niet achterblijven met rottende gewassen, vooral in de aardbeienindustrie", zei Morrison.

419.000 backpackers

Tegelijk levert de versoepeling volgens hem ook meer geld op, omdat backpackers hun verdiende geld vaak weer volledig uitgeven in Australië.

Vorig jaar trokken er wereldwijd zo'n 419.000 backpackers naar Australië. Die pompten gezamenlijk 800 miljoen euro in de Australische economie.