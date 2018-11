Baggerschip vaart tegen pijler Oosterscheldekering, weg weer open

Bij Vrouwenpolder in Zeeland is vanochtend vroeg een baggerschip tegen een pijler van de Oosterscheldekering gevaren. Het schip was niet geladen. Omroep Zeeland meldt dat drie mensen van boord zijn gehaald. De schipper bleef aan boord.

Het schip kon na een paar uur zelfstandig loskomen van de pijler en is naar de dichtstbijzijnde haven op Neeltje Jans gevaren voor een inspectie. Op een filmpje is te zien dat de boeg van het schip behoorlijk is beschadigd.

Vanwege de aanvaring was de weg over de Oosterscheldekering enige tijd afgesloten voor verkeer. Rijkswaterstaat bekijkt of de pijler is beschadigd. Hoe het schip tegen de kering kon varen is nog niet duidelijk.