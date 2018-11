Politie wil meldplicht bij jaarwisseling na illegaal vuurwerk

De politie wil tijdens de jaarwisseling een meldplicht voor mensen die gepakt zijn met illegaal vuurwerk. Daarmee moet de veiligheid van agenten worden verbeterd. De redenering is dat mensen geen illegaal vuurwerk meer naar politieagenten kunnen gooien als ze zich tijdens de jaarwisseling moeten melden.

"Ieder jaar vindt er weer agressie en geweld tegen onze mensen plaats tijdens de jaarwisseling en daarbij wordt ook gegooid met vuurwerk", zegt Ruud Verkuijlen, die zich bij de Nationale Politie bezighoudt met de jaarwisseling, in het NOS Radio 1 Journaal. "Wij hebben de stelling: als je een meldplicht invoert, staan die mensen er dus ook niet meer bij om dat vuurwerk naar ons te gooien."

Zo'n meldplicht kan worden opgelegd door burgemeesters. "Wij hebben natuurlijk het bestuursrecht waarmee we zaken kunnen regelen", zegt burgemeester Broertjes van Hilversum. "Dat is op korte termijn te doen. En dat is een voordeel boven strafrecht, waar eerst van alles moet gebeuren."

Zwaar middel

Verkuijlen begrijpt dat een meldplicht tijdens de jaarwisseling een zwaar middel is, maar hij vindt dat het het overwegen waard is door het risico dat illegaal vuurwerk met zich meebrengt. "Ieder jaar vinden weer incidenten plaats, waarbij mensen worden geraakt met illegaal vuurwerk."

Afgelopen weekend moest er een jongen worden geopereerd na het afsteken van vuurwerk en tijdens Halloween is de ME in Zoetermeer bekogeld met vuurwerk.

Volgens burgemeester Broertjes had een landelijk verbod op knalvuurwerk, dat begin dit jaar strandde, veel problemen opgelost. "We hebben dit jaar echt een kans gemist, de minister ook. Dan hadden we echt een stap voorwaarts gezet. Nu dat niet is gebeurd, moeten we dat per locatie, per gemeente, zelf oplossen." Hij is een voorstander van alle initiatieven die vuurwerkincidenten voorkomen.

Vuurwerkvrije zone

Broertjes vindt dat de vuurwerkvrije zone, die in Hilversum en verschillende andere gemeenten bestaat, goed te handhaven is. Hij noemt het een goede compensatie voor het mislukken van het verbod. "Maar we zijn nu ook aan het kijken of we het in buurten kunnen doen, waar mensen zelf de handhaving op zich nemen. De politie kan dit natuurlijk niet aan, dat is duidelijk."

Een andere oplossing waar de Hilversumse burgemeester over te spreken is, is het centraal afgestoken vuurwerk. "Dat is een mooie compensatie voor het zelf afsteken. De meerderheid van de Nederlanders wil geen vuurwerk meer afsteken. Die vindt dat levensgevaarlijk, dus de overheid moet dat gaan doen."