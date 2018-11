China zet deur weer wat verder open voor buitenlandse bedrijven

De Chinese president Xi Jinping heeft een verlaging van importtarieven voor buitenlandse bedrijven aangekondigd. Dat deed hij bij de opening van een grote importbeurs in Sjanghai. China organiseert de beurs omdat het vaak verweten wordt dat het de binnenlandse markt niet openstelt voor buitenlandse bedrijven.

Het was de voornaamste reden van de Amerikaanse president Trump om de handelsoorlog te beginnen. Hij ergert zich aan het enorme verschil op de handelsbalans met China. Daarom heeft de Chinese president al begin dit jaar deze beurs aangekondigd: kom allemaal maar met je spullen, we staan er voor open.

Maar de Amerikaanse bedrijven laten het massaal afweten op de beurs. De handelsoorlog heeft de sfeer tussen beide landen behoorlijk verpest. Het helpt ook niet dat Xi Jinping zich in eerdere toespraken in Davos en Bo'ao ook al opwierp als voorvechter van de vrijhandel en tegenstander van protectionisme. Daarmee zet hij zich af tegen het beleid van Trump.

'Eerst zien dan geloven'

Het internationale bedrijfsleven reageert inmiddels sceptisch op de voornemens van China. Eerst zien, dan geloven, lijkt de houding. In een ingezonden brief in het Chinese economische weekblad Caxin schrijven de Franse en Duitse ambassadeur dat buitenlandse bedrijven in China net zoveel kansen moeten krijgen als Chinese bedrijven in Europa, waar ze op gelijke voet behandeld worden. In China, zo is het verwijt, is er sprake van oneerlijke concurrentie, omdat Chinese bedrijven worden voorgetrokken en is er een risico op diefstal van intellectueel eigendom.

Xi Jinping kondigde verder aan dat China de komende 15 jaar voor duizenden miljarden dollars aan goederen wil importeren en dat er op de beurs van Sjanghai een speciale tak voor noteringen van hightech bedrijven komt.