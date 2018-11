In Zwolle is iemand ernstig gewond geraakt bij een conflict. Dat gebeurde in een pand aan de Burgemeester van Walsumlaan. Volgens het ANP zit daar een locatie van het Leger des Heils.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Er is een verdachte aangehouden.

Op Twitter meldt de politie dat er op dit moment onderzoek wordt gedaan in het pand.