Presidenten Macron en Steinmeier herdenken einde WO1 met concert

De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn Duitse collega Frank-Walter Steinmeier gisteravond ontvangen bij een concert in de kathedraal van Straatsburg. De ontmoeting is de aftrap van een serie herdenkingsbijeenkomsten in Frankrijk ter gelegenheid van het einde van de Eerste Wereldoorlog, honderd jaar geleden.

Tijdens het Concert voor de Vrede in Europa stonden werken van Ludwig van Beethoven en Claude Debussy op het programma. Ook de echtgenotes van de presidenten waren bij het concert aanwezig.

Verder werd gisteravond de teruggave van Elzas-Lotharingen aan Frankrijk herdacht. Het gebied in het oosten van Frankrijk behoorde van 1871 tot 1918 bij Duitsland. Na het einde van de Eerste Wereldoorlog werd het weer Frans.

Rondreis

De komende week maakt Macron een meerdaagse rondreis door verschillende oorlogsplaatsen, zoals Verdun en Reims. Vrijdag ontmoet hij de Britse premier May in de plaats Albert.

De dag erna heeft hij een ontmoeting met de Duitse Bondskanselier Merkel in het dorp Rethondes. Daar werd op 11 november 1918 de Duitse capitulatie getekend in een treinwagon. Dat luidde officieel het einde in van de Eerste Wereldoorlog.

Zondag wordt de herdenkingsweek afgesloten op de Arc de Triomphe in Parijs. Zo'n zestig staatshoofden zullen daarbij aanwezig zijn. De verwachting is dat onder anderen de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin erbij zijn.