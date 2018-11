'Waarom bangmakende antivax-verhalen?', twittert minister over Buitenhof

Dalende vaccinatiegraad

De laatste jaren is de vaccinatiegraad in Nederland en de rest van Europa gedaald. Eerder dit jaar luidden de Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie de noodklok over deze trend. Als de vaccinatiegraad blijft dalen, staat de gezondheid van alle burgers in Europa op het spel, benadrukte de Europese Commissie.

In augustus opperde de VVD het plan om een vaccinatieplicht in te voeren in Nederland. Een D66-plan voor het weigeren van niet-gevaccineerde kinderen door opvangorganisaties, kan rekenen op een Kamermeerderheid.