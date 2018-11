In Wateringen heeft een arrestatieteam vanavond een man uit zijn huis gehaald. Hij bedreigde zijn ex-vrouw met een mes.

De gealarmeerde politie kon geen contact met hem krijgen en ook een bemiddelaar lukte dat niet. Daarop greep het arrestatieteam in. De man is meegenomen naar het bureau. Hij wordt verdacht van bedreiging en vrijheidsbeneming.

Waar de ruzie met zijn vrouw over ging, is niet bekend. Er is niemand gewond geraakt.