Morgen weer sancties tegen Iran, maar wat houden die in?

De strafmaatregelen zijn gericht tegen Iran, maar treffen ook landen en bedrijven die handel drijven met het land. Hoge Amerikaanse boetes kunnen volgen als een bedrijf toch handel drijft met Iran, legt Jafari uit.

"Stel bijvoorbeeld dat een Nederlandse bank een transactie met Iran mogelijk maakt, dan kan die Nederlandse bank door de VS worden beboet. Zoiets is al gebeurd met Franse banken." Simpelweg niet betalen of de sancties negeren, kan ook kostbaar worden: de tegoeden van bedrijven of banken in de VS kunnen dan bevroren worden.

Prijzen verdrievoudigd

De sancties zullen ook de gewone Iraniërs hard raken, zegt Erdbrink. "Er heeft in Iran in het afgelopen jaar al een grote geldontwaarding plaatsgevonden. De koopkracht is enorm afgenomen, veel zaken zijn drie keer zo duur. Van eieren tot melk en van huizen tot auto's.

"En dat ligt niet alleen aan de sancties", benadrukt hij. "Er zijn al een tijd economische problemen in Iran door het mismanagement van de Iraanse leiders. De sancties versterken dat."