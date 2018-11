Jongeren kunnen het verschil maken bij midtermverkiezingen VS

In Virginia alleen al is NextGen actief op twintig universiteiten en hogescholen. "We merken dat er dit jaar veel enthousiasme is onder jongeren om democratisch te stemmen", zegt campagneleider Andrew Perrow. "Studenten zien dit als een kans om zich te verzetten tegen het beleid van president Trump. Ze beseffen dat, omdat veel jongeren in 2016 niet gestemd hebben, we in deze situatie beland zijn."

Aan de Universiteit van Virginia registreerde NextGen onder studenten zo'n 1600 nieuwe stemmers. In heel Amerika zegt de organisatie zo'n 200.000 studenten te hebben geregistreerd. In staten waar mensen al voor verkiezingsdag hun stem kunnen uitbrengen, is nu al duidelijk dat veel meer jongeren hebben gestemd dan bij de vorige tussentijdse verkiezingen: