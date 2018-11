Bloedig weekend in Jemenitische havenstad Hodeidah

Uit Jemen komen berichten over oplaaiend oorlogsgeweld in en rond de havenstad Hodeidah. Volgens de Jemenitische autoriteiten zijn er dit weekend meer dan 150 doden gevallen. Zowel Houthi-rebellen als strijders die worden gesteund door Saudi-Arabiƫ zijn gesneuveld.

Ook in de steden Bayda en Saada wordt zwaar gevochten, maar de strijd gaat in hoofdzaak om Hodeidah, waar de internationale coalitie in juni ook al een operatie begon om de Houthi-rebellen te verdrijven. Die hebben zich er stevig verschanst en ingegraven.

De troepen van de 'Saudische coalitie' zouden enige terreinwinst hebben geboekt. Er zijn duizenden militairen ingezet om de stad weer in handen te krijgen. Hodeidah is de grootste havenstad van Jemen en essentieel voor de import van hulpgoederen en voedsel voor miljoenen Jemenieten.

Vliegveld en universiteit

De gevechten en luchtaanvallen spitsen zich toe op het gebied bij de luchthaven van Hodeidah. Eerder mislukte een poging van regeringstroepen om het vliegveld in handen te krijgen.

Ook wordt zwaar gevochten bij de oostelijke toegang tot de stad en bij een universiteitsgebouw, ongeveer 4 kilometer ten zuiden van de haven.