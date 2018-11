Onderzoek naar groepsverkrachting Indiaas meisje op spoedeisende hulp

De politie in India onderzoekt of een tienermeisje dat op de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis lag, het slachtoffer is geworden van een groepsverkrachting. Het minderjarige meisje zou zijn verkracht door vijf mannen, onder wie een medewerker van het ziekenhuis.

De tiener lag volgens Indiase media op de afdeling spoedeisende hulp in een particulier ziekenhuis in de stad Bareilly, in het noorden van India. Ze was daar naartoe gebracht nadat ze was gebeten door een giftige slang.

Oma

Ze lag in een ziekenhuisbed toen de mannen de zaal kwamen binnenlopen en zich aan haar vergrepen. Het meisje zou vanwege haar zwakke gezondheid niet in staat zijn geweest om om hulp te roepen. Ook zouden het ziekenhuispersoneel en andere patiƫnten niets hebben gezien.

Toen de tiener naar een andere zaal was verplaatst in het ziekenhuis, vertelde ze haar oma wat haar was aangedaan. De politie zou de medewerker van het ziekenhuis hebben gearresteerd. De andere verdachten zijn nog niet opgepakt.

Wetgeving aangescherpt

In India komen geregeld gruwelijke zaken van seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen aan het licht. Zo waren er dit jaar berichten over de stelselmatige verkrachting van een meisje van 11 en de verkrachting van een baby van 8 maanden oud.

Na grootschalige protesten heeft de Indiase regering de wetten tegen seksueel geweld aangescherpt. Eerder dit jaar werd de doodstraf ingevoerd voor het verkrachten van kinderen jonger dan 12 jaar.