'Doodgestoken man Breda was willekeurig slachtoffer'

Alles wijst erop dat het slachtoffer van een steekpartij vannacht in Breda een geheel willekeurig doelwit was. Dat concludeert de politie, na het bestuderen van de eerste beelden en het verhoren van enkele getuigen.

De 23-jarige man uit Dordrecht werd rond 04.00 uur vannacht neergestoken. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en bezweek daar aan zijn verwondingen.

Volgens de politie is er zeer waarschijnlijk geen motief voor de steekpartij. Mogelijk had de verdachte, een man van 36 uit Breda, voorafgaand aan de steekpartij een confrontatie met iemand anders. Helemaal zeker is dat niet. Verderop stond een groep met daarin ook het slachtoffer. "Een paar mensen draaiden zich om en de eerste die de verdachte tegen het lijf liep, werd neergestoken", zegt een politiewoordvoerder.

Elkaar eerder ontmoet?

Verhalen over een vechtpartij die aan de steekpartij vooraf zou zijn gegaan, kloppen volgens de politie niet.

De man verstopte zich na de steekpartij in de buurt van een parkeergarage. Hij wordt verdacht van doodslag. "We onderzoeken nog of ze elkaar wellicht eerder op de avond hebben getroffen", zegt de woordvoerder. "Maar tot op heden duidt daar niets op."