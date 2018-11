China wil Pakistan uitkomst bieden in financiële crisis

China heeft Pakistan financiële steun in het vooruitzicht gesteld. De premiers van beide landen spraken elkaar gisteren in Peking. Pakistan verkeert in een diepe financiële crisis en kan de hulp goed gebruiken.

De Pakistaanse regering klopte vorige maand ook al aan bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het land wil een miljardenlening in ruil voor economische hervormingen. Pakistan heeft sinds 1980 dertien keer financiële hulp gevraagd aan het IMF.

Islamabad kreeg eerder al een toezegging van Saudi-Arabië voor 6 miljard dollar aan steun. Het land hoopt dat China met een soortgelijk bedrag over de brug komt.

Strategisch belangrijk

De Chinese premier Li Keqiang zei na de ontmoeting met zijn Pakistaanse ambtgenoot Imran Khan dat China de benodigde steun wil leveren, maar dat de details nog besproken moeten worden.

Pakistan is van groot strategisch belang voor China, dat er tientallen miljoenen heeft geïnvesteerd in spoorwegen, havens en andere infrastructuur. Door de financiële problemen dreigde dat land niet langer al die leningen terug te kunnen betalen.