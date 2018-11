Egypte claimt doden aanvallers koptische christenen

Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat bij een schietpartij in de woestijn negentien militanten zijn gedood. Onder de doden zouden ook de daders zijn van een aanslag op een bus waarbij twee dagen geleden zeven koptische christenen in Minya werden vermoord.

Volgens het ministerie wisten de inlichtingen- en veiligheidsdiensten de schuilplaats van de militanten in de woestijn te lokaliseren. Toen die in de gaten hadden dat ze omsingeld waren door veiligheidstroepen, openden ze het vuur. Wanneer de confrontatie was, is niet bekend.

De autoriteiten hebben foto's vrijgegeven van de gedode militanten. Daarop is ook een vlag van Islamitische Staat te zien. De terreurorganisatie eiste vrijdag de verantwoordelijkheid op voor de aanslag op de bus.

Een aan IS gelieerde organisatie in de Sinaï heeft meerdere malen christenen aangevallen, onder meer vanwege de machtsgreep van president Sisi. Die zette in 2013 de islamitische president Morsi af. Ongeveer 10 procent van de Egyptische bevolking is christelijk.