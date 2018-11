Europa deze week: de jeugd, de toekomst en de verkiezingen

Er loopt al een aantal initiatieven om de jeugd te mobiliseren. Prove Them Wrong is er een van. Het is een internationale beweging die het ongelijk wil aantonen van mensen die vinden dat jongeren allemaal narcistische couchpotatoes zijn.

De vertegenwoordiging van het Europees Parlement voegt daar het zijne aan toe met de website ikstemdezekeer.eu. Het idee is dat jongeren elkaar via de site enthousiast gaan maken om volgend jaar mei te gaan stemmen.

Of dat succes gaat hebben is de vraag, zegt campagnestrateeg Ilana Cukier van campagnebureau BKB. Het probleem van een aparte site is dat je jongeren er eerst naar toe moet lokken, terwijl ze liever op Facebook, Instagram en Snapchat zitten. Daar moet je ze opzoeken, vindt ze.

Spitzenkandidat

Een bredere poging om burgers naar de stembus te krijgen is via de Spitzenkandidat. Dat is een man, het zijn tot nu toe allemaal mannen, die het gezicht wordt van een bepaalde Europese partij. Op die manier moet een partij smoel krijgen om het langer een verre en anonieme groep mensen te zijn.

In 2014, de vorige keer dat er een Europees Parlement werd gekozen, kwam in Nederland ruim 37 procent van de kiezers opdagen. Een van de laagste scores in de hele EU.

Sociale media zullen ongetwijfeld een grote rol in de aanloop naar 23 mei 2019, als er opnieuw een parlement gekozen wordt. Maar echt doorslaggevend voor de opkomst zal toch de kwaliteit van de kandidaten en hun campagnes moeten zijn.