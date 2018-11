Eilandengroep Nieuw-Caledonië wil bij Frankrijk blijven

Ruim de helft van de kiezers in Nieuw-Caledonië, een eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië, heeft in een referendum gestemd om bij Frankrijk te blijven. Dat heeft de Franse president Macron bekendgemaakt. Hij zei dat de vrede die er de afgelopen dertig jaar is geweest "heeft gewonnen".

De uitslag was 57,3 tegen 42,7 procent. De opkomst was hoog; meer dan 80 procent van de Nieuw-Caledonische stemgerechtigden kwam opdagen. Dat is fors meer dan verwacht.

Afspraak uit 1988

Peilingen suggereerden al dat een meerderheid geen heil ziet in onafhankelijkheid. De archipel wordt sinds het midden van de 19de eeuw bestuurd door Frankrijk. De inkomsten komen grotendeels uit het toerisme.

In Nieuw-Caledonië wonen zo'n 300.000 mensen. Het referendum op de eilanden was uitgeschreven volgens een afspraak uit 1988, toen een periode van geweld tussen voor- en tegenstanders van onafhankelijkheid werd beëindigd. Bij die gewelddadigheden kwamen 70 mensen om het leven.