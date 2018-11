Het gaat goed met leeuwtje Remy: 'lekker eigenwijs en speels'

Woensdag verkast hij naar zijn nieuwe onderkomen, valt te lezen in het bericht. "Zijn quarantaine-periode is dan klaar en hij heeft al zijn benodigde entingen gehad." Het kan nog wel enkele weken duren voordat Remy buiten te zien is, aldus Stichting Leeuw. "Uiteraard moet Remy na de verhuizing nog wennen aan zijn nieuwe omgeving."

Belgisch circus

Verzorgster Daphne van Stichting Leeuw laat NH Nieuws weten dat de jonge leeuw wordt overgeplaatst naar het gebouw waarin de andere leeuwen verblijven. Direct contact met soortgenoten heeft hij in het begin nog niet. Wel kan hij de andere leeuwen alvast zien, horen en ruiken. Het is nog niet duidelijk waar het leeuwtje op termijn naar toe gaat. De stichting heeft al diverse leeuwen naar Afrika gebracht.

Remy werd begin oktober door een hardloper gevonden die hem zag zitten in een hondenbench. Enkele dagen later werd duidelijk dat het welpje vermoedelijk uit een Belgisch circus afkomstig is.