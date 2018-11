Expositie in Museum Voorlinden over het lange leven van Armando

Swarts zegt, met nog iets van verbazing: "We hoorden het bericht van zijn overlijden. Het was schrikken. Hij was nog zo levendig. Hij was oud, op leeftijd, fysiek niet meer heel krachtig, maar mentaal sterk." Armando keek uit naar de tentoonstelling, zegt ze. "Van een verjaardagsfeestje is het nu veranderd in een eerbetoon. We laten ruim vijftig werken zien die wat ons betreft Armando weerspiegelen."

'Hoe is het mogelijk?'

Twee jaar geleden had Armando nog een grote expositie in Museum Kranenburgh in Bergen. Bij die gelegenheid zei hij: "Ik denk altijd: 'hoe is het mogelijk dat ik dat allemaal gemaakt heb?'"

Voor Suzanne Swarts is de tentoonstelling in Voorlinden niet de zoveelste Armando-expo. "Wij vinden dit anders. En zeker omdat het de breedte van Armando laat zien. Hij heeft natuurlijk een carrière van 65 jaar als beeldend kunstenaar achter de rug. Dan produceer je enorm veel. Meer dan 1000 schilderijen, meer dan 1200 tekeningen, bijna 200 sculpturen. Daar hebben we een kleine selectie uit gemaakt, een hele kleine greep."